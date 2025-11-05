Киев может столкнуться с необходимостью эвакуации населения в случае длительных перебоев с теплоснабжением в зимний период. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию «Телеграф».

«Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трёх дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию», — пояснил Харченко.

Энергетик подчеркнул, что разрушение котлов на ключевых ТЭЦ при отсутствии перспектив быстрого восстановления следует квалифицировать как техногенную катастрофу. Такая ситуация потребует незамедлительных действий по предотвращению гуманитарного кризиса в столице.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что жители Украины опасаются остаться без тепла и света этой зимой из-за бездействия киевских властей, которые, по его мнению, фактически стремятся уничтожить систему энергоснабжения. Ронцхаймер отметил, что в Киеве происходят регулярные отключения электроэнергии, и многие украинцы устали от ситуации на фронте и общей нестабильности в мире.