5 ноября, 19:01

Директор Центра исследования энергетики Украины допустил эвакуацию Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vikhesse_photography

Киев может столкнуться с необходимостью эвакуации населения в случае длительных перебоев с теплоснабжением в зимний период. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию «Телеграф».

«Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трёх дней при температуре минус 10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию», пояснил Харченко.

Энергетик подчеркнул, что разрушение котлов на ключевых ТЭЦ при отсутствии перспектив быстрого восстановления следует квалифицировать как техногенную катастрофу. Такая ситуация потребует незамедлительных действий по предотвращению гуманитарного кризиса в столице.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что жители Украины опасаются остаться без тепла и света этой зимой из-за бездействия киевских властей, которые, по его мнению, фактически стремятся уничтожить систему энергоснабжения. Ронцхаймер отметил, что в Киеве происходят регулярные отключения электроэнергии, и многие украинцы устали от ситуации на фронте и общей нестабильности в мире.

