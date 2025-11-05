Россия и США
5 ноября, 19:08

Окровавленный манекен показали детям на фестивале в Новороссийске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Организацию «Спецкурс» отстранили от участия в публичных мероприятиях Новороссийска за демонстрацию детям реалистичного окровавленного манекена с оторванной ногой. Решение было принято муниципальным центром управления города после проведения соответствующей беседы с представителями НКО.

В центре управления пояснили, что данная организация неоднократно участвовала в военно-патриотических мероприятиях города с этим сюжетом по оказанию первой медицинской помощи.

Инцидент произошёл на фестивале «Добрый Новороссийск», где детям предлагалось пройти уроки первой помощи. Фото манекена затем распространились в социальных сетях, вызвав общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что в Абакане произошёл серьёзный инцидент в кинотеатре «Наутилус», где в результате забывчивости сотрудника, не отключившего бактерицидные лампы перед киносеансом, пострадали зрители. После просмотра фильма в медицинские учреждения с ожогами сетчатки обратились 32 человека, из которых 20 были несовершеннолетними.

