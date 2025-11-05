Окровавленный манекен показали детям на фестивале в Новороссийске

Организацию «Спецкурс» отстранили от участия в публичных мероприятиях Новороссийска за демонстрацию детям реалистичного окровавленного манекена с оторванной ногой. Решение было принято муниципальным центром управления города после проведения соответствующей беседы с представителями НКО.

В центре управления пояснили, что данная организация неоднократно участвовала в военно-патриотических мероприятиях города с этим сюжетом по оказанию первой медицинской помощи.

Инцидент произошёл на фестивале «Добрый Новороссийск», где детям предлагалось пройти уроки первой помощи. Фото манекена затем распространились в социальных сетях, вызвав общественный резонанс.

