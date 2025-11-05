Ватикан запретил называть Деву Марию «Соискупительницей»

Ватикан официально запретил использование титулов «Соискупительница» и «Посредница» при обращении к Деве Марии. Об этом сообщает информационное агентство Vatican News.

Доктринальный отдел Святого Престола опубликовал документ Mater Populi Fidelis, в котором проанализировал различные обращения к Богородице. В документе подчёркивается, что титулы «Соискупительница» и «Посредница» являются неприемлемыми, поскольку могут затмить уникальную роль Иисуса Христа в деле искупления.

«Выражение «Соискупительница» не способствует превознесению Марии как первостепенной и главной сотрудницы в деле искупления людей, поскольку оно несёт в себе риск затмения исключительной роли Иисуса Христа», — указывается в документе.

При этом Ватикан одобрил использование таких обращений, как «Матерь верующих» и «Матерь духовная». Документ был подписан кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом и утверждён Папой Римским Львом XIV.

