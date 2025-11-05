Фанаты застали Ваню Дмитриенко и Анну Пересильд вместе на отдыхе на Шри-Ланке

Певец Ваня Дмитриенко улетел в короткий отпуск на Шри-Ланку, чтобы набраться сил перед своими сольными концертами в России. Компанию в поездке ему составила актриса Анна Пересильд, недавно пара перестала скрывать свои отношения. Поклонники застали влюблённых во время сафари, те не стали убегать от внимания, а помахали в ответ.

Дмитриенко в отпуске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dmitrienko_vanya

Дмитриенко в соцсети показал серию снимков с курорта. Вместе с Пересильд он заселился в одну из вилл на берегу моря. На территории есть собственный бассейн, а также прекрасный парк. Кроме того, музыкант показал своё фото с прогуливающимся павлином. Когда Пересильд в комментариях спросила: «Это кто тут такой красивый?» Певец пошутил: «Это павлин».

«К стадионам готов», — подписал фотографии с отдыха Дмитриенко, намекая, что полностью восстановил силы и ждёт концертов.

Ранее Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые откровенно рассказали о начале своих отношений. Оказалось, что поначалу 16-летняя актриса скептически относилась к знакам внимания 20-летнего певца. Дмитриенко предпринял несколько попыток привлечь её внимание, но получил твёрдый отказ. Переломный момент произошёл во время совместной работы над музыкальным клипом. Артисты признаются, что их роман стал не только личной историей любви, но и мощным творческим тандемом.