Песков: США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Обложка © Life.ru
Соединённые Штаты заранее уведомили российскую сторону о предстоящем пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации. И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски осуществляем», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что такая практика соответствует установленным международным процедурам.
Ранее сообщалось, что на 5 ноября запланирован плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевого оснащения. Запуск должен состояться в период с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября (с 10:01 до 16:01 5 ноября по московскому времени). В сообщении подчёркивается, что испытание является рутинным и запланированным за несколько лет до этого, а его основной целью является проверка эффективности системы вооружения.
