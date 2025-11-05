Россия и США
5 ноября, 17:42

Песков: США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III

Соединённые Штаты заранее уведомили российскую сторону о предстоящем пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации. И мы тоже предупреждаем, когда такие пуски осуществляем», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что такая практика соответствует установленным международным процедурам.

«Реальное оружие Судного дня»: Новая ракета США не выдержала сравнения с «Буревестником»
Ранее сообщалось, что на 5 ноября запланирован плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевого оснащения. Запуск должен состояться в период с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября (с 10:01 до 16:01 5 ноября по московскому времени). В сообщении подчёркивается, что испытание является рутинным и запланированным за несколько лет до этого, а его основной целью является проверка эффективности системы вооружения.

