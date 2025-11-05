Сложившаяся международная обстановка подтверждает своевременность и правомерность мер, принятых Россией для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И то, что её было нужно надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого? Она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас», — указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в стране была проделана большая работа, и теперь Россия обладает самой современной ядерной триадой.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию Запада на испытания ракетных комплексов «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», заявил о планомерном наращивании страной разработок в области вооружений. По его словам, эти системы призваны надёжно гарантировать безопасность страны от потенциально необдуманных действий со стороны «горячих голов», допускающих опасные заявления и возможные провокационные шаги.