Путин заявил об улучшениях в сфере межнациональных отношений в России

Президент России Владимир Путин отметил улучшение ситуации в сфере межнациональных отношений по данным социологических исследований. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции — слава Богу — по этим вопросам. Но это именно в целом. Важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают», — сказал президент.

