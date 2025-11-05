Россия и США
5 ноября, 18:26

Путин заявил об улучшениях в сфере межнациональных отношений в России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отметил улучшение ситуации в сфере межнациональных отношений по данным социологических исследований. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

«В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции — слава Богу — по этим вопросам. Но это именно в целом. Важно мгновенно реагировать на каждый локальный инцидент, если такие инциденты возникают», сказал президент.

Напомним, Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного Суда Игорем Красновым, обсудив вопросы судебной системы. Президент поздравил работников судов с их профессиональным праздником, который отмечается в стране впервые в этом году.

