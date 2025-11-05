Путин поздравил Краснова с Днём работника суда и поблагодарил за защиту граждан

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Верховного Суда Игорем Красновым, в ходе которой обсудил с ним вопросы, касающиеся судебной системы. В начале беседы российский лидер поздравил всех работников судов с их профессиональным праздником, который в текущем году отмечается в стране впервые.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить Вас и всех Ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать Вам всего самого доброго и поблагодарить всех тех, кто работает и выполняет такую важнейшую функцию, как защита прав наших граждан, их интересов в судах нашей страны, поблагодарить за эту очень важную, благородную, без всякого преувеличения миссию», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что работа судей имеет огромное значение для защиты прав и интересов граждан, назвав эту деятельность благородной миссией. В свою очередь, Игорь Краснов поблагодарил президента за поздравления и поддержку.