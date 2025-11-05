Россия и США
5 ноября, 18:34

В Кремле надеются, что дискуссия по испытаниям ЯО не ухудшит отношения с США

Кремль рассчитывает, что ситуация вокруг заявлений США о ядерных испытаниях не приведёт к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что нет. Мы надеемся, что нет, пока просто не имеем возможности понять до конца, что имел в виду президент Трамп», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что у российских властей возникают сомнения после доклада о конкретных действиях американской администрации, и теперь ситуация требует тщательного изучения для формирования окончательной позиции по целесообразности подготовки к испытаниям.

Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность, уточнил Песков

Ранее сообщалось, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на заседании Совета Безопасности заявил о целесообразности немедленной подготовки к проведению Россией полномасштабных ядерных испытаний на архипелаге Новая Земля. Данное заявление было сделано на фоне поступающих от американской стороны сигналов о возможном возобновлении ядерных испытаний. Глава военного ведомства подчеркнул необходимость соответствующих подготовительных мер в связи со сложившейся международной обстановкой.

Анастасия Никонорова
