Опубликовав фото с награждения Владимиром Зеленским украинских нацгвардейцев, у которых были нашиты шевроны, подозрительно напоминающие символику СС, киевский режим в очередной раз подтвердил свою нацистскую суть. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима», — написала Захарова.

Она также отметила, что западные СМИ практикуют самоцензуру, ограничивая распространение информации об использовании украинскими формированиями символики Третьего рейха. Дипломат провела параллель между современными событиями на Украине и практиками нацистской Германии в период оккупации советских территорий, указав на схожесть методов пропаганды. По её словам, российская сторона неоднократно предоставляла факты, подтверждающие использование украинскими вооружёнными формированиями соответствующей символики.

«При этом фоторепортажи с «награждений» до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня — нацисты награждают нацистов», — подытожила Захарова.

Напомним, Владимир Зеленский провёл церемонию награждения украинских нацгвардейцев «Рубежа»* и опубликовал фотографии в соцсетях. На снимках видно, как киевский главарь пожимает руки военнослужащим в форме с чёрно-красными нашивками, содержащими символы, напоминающие знаки СС, а также украинский трезубец и надпись «Сила Свободы». Зеленский отметил, что эти военнослужащие ведут оборонительные действия в секторе Доброполье.

