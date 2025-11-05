Россия и США
5 ноября, 19:06

Захарова: Бойцы с символикой SS вновь показали нацистскую суть киевского режима

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Опубликовав фото с награждения Владимиром Зеленским украинских нацгвардейцев, у которых были нашиты шевроны, подозрительно напоминающие символику СС, киевский режим в очередной раз подтвердил свою нацистскую суть. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима», написала Захарова.

Она также отметила, что западные СМИ практикуют самоцензуру, ограничивая распространение информации об использовании украинскими формированиями символики Третьего рейха. Дипломат провела параллель между современными событиями на Украине и практиками нацистской Германии в период оккупации советских территорий, указав на схожесть методов пропаганды. По её словам, российская сторона неоднократно предоставляла факты, подтверждающие использование украинскими вооружёнными формированиями соответствующей символики.

«При этом фоторепортажи с «награждений» до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня — нацисты награждают нацистов», — подытожила Захарова.

Захарова заявила, что Украина камнем висит на шее Европы

Напомним, Владимир Зеленский провёл церемонию награждения украинских нацгвардейцев «Рубежа»* и опубликовал фотографии в соцсетях. На снимках видно, как киевский главарь пожимает руки военнослужащим в форме с чёрно-красными нашивками, содержащими символы, напоминающие знаки СС, а также украинский трезубец и надпись «Сила Свободы». Зеленский отметил, что эти военнослужащие ведут оборонительные действия в секторе Доброполье.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

