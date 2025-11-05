Захарова заявила, что Украина камнем висит на шее Европы
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что европейские страны не осознают связи своих экономических проблем с финансовой поддержкой Украины. По её словам, выделяемые средства могли бы решить внутренние вопросы ЕС, но вместо этого направляются на усугубление конфликта.
«Они на себя повесили этот вот камень в виде спонсирования террористического киевского режима, и прыгнули в воду», — подчеркнула дипломат.
Она отметила, любое упоминание о необходимости прекратить поддержку Украины вызывает резкую реакцию, поскольку эта правда является самым больным местом современной европейской политики. Тем не менее продолжающееся финансирование киевского режима усиливает миграционный кризис в Европе, однако руководство ЕС отказывается видеть эту взаимосвязь.
«Украина имела все возможности стать чуть ли не экономической жемчужиной центральной Европы, если бы к ней так относились. Вместо этого её извратили, изнасиловали, а теперь добивают, удивляясь, откуда же у них в таком количестве прибавилось к мигрантам, беженцам и перемещённым лицам с севера Африки ещё и граждан с Украины», — заключила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила о закате западной демократии. Дипломат уверена, что Запад вконец обезумел, разжигая ненависть в сердцах людей. Она также подчеркнула, что поставки оружия Киеву лишь отдаляют разрешение конфликта.
