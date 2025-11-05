Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:41

Захарова заявила, что Украина камнем висит на шее Европы

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что европейские страны не осознают связи своих экономических проблем с финансовой поддержкой Украины. По её словам, выделяемые средства могли бы решить внутренние вопросы ЕС, но вместо этого направляются на усугубление конфликта.

«Они на себя повесили этот вот камень в виде спонсирования террористического киевского режима, и прыгнули в воду», — подчеркнула дипломат.

Захарова: ЕС погряз во внутренних проблемах и пытается нащупать что-то, кроме дна
Захарова: ЕС погряз во внутренних проблемах и пытается нащупать что-то, кроме дна

Она отметила, любое упоминание о необходимости прекратить поддержку Украины вызывает резкую реакцию, поскольку эта правда является самым больным местом современной европейской политики. Тем не менее продолжающееся финансирование киевского режима усиливает миграционный кризис в Европе, однако руководство ЕС отказывается видеть эту взаимосвязь.

«Украина имела все возможности стать чуть ли не экономической жемчужиной центральной Европы, если бы к ней так относились. Вместо этого её извратили, изнасиловали, а теперь добивают, удивляясь, откуда же у них в таком количестве прибавилось к мигрантам, беженцам и перемещённым лицам с севера Африки ещё и граждан с Украины», — заключила Захарова.

Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех
Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех

Ранее Мария Захарова заявила о закате западной демократии. Дипломат уверена, что Запад вконец обезумел, разжигая ненависть в сердцах людей. Она также подчеркнула, что поставки оружия Киеву лишь отдаляют разрешение конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar