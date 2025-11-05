Захарова: ЕС погряз во внутренних проблемах и пытается нащупать что-то, кроме дна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила о системном кризисе в Евросоюзе, который, по её мнению, пытается найти точки опоры для дальнейшего развития. Дипломат отметила, что ЕС погряз во внутренних проблемах и сейчас пытается нащупать что-то кроме дна, чтобы начать двигаться дальше. При этом европейские лидеры избегают анализа глубинных причин сложившейся ситуации, включая последствия финансирования украинского конфликта.

С иронией прокомментировав возможные методы поиска решений со стороны ЕС, Захарова предположила, что европейские политики готовы обратиться к «кристальным шарам и гадательным картам», лишь бы не раскрывать гражданам истинное направление использования финансовых ресурсов. По её словам, миллиарды евро, которые должны были способствовать развитию ЕС, направляются на Украину.

«Всё, лишь бы не понимать и до сих пор делать всё, чтобы население стран не понимало главного, что те миллиарды, которые для них многие годы считались важными зарубками или важными показателями в их благосостоянии, они пускают не на собственное развитие, — они их пускают на бойню на Украине», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что когда у европейцев возникают вопросы о внутренних проблемах, власти ЕС прибегают к испытанному методу — напоминанию о «российской угрозе» как универсальному объяснению всех трудностей. Такой подход, по оценке дипломата, позволяет скрывать от населения реальные причины социально-экономических сложностей.