Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 07:26

Захарова: ЕС погряз во внутренних проблемах и пытается нащупать что-то, кроме дна

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила о системном кризисе в Евросоюзе, который, по её мнению, пытается найти точки опоры для дальнейшего развития. Дипломат отметила, что ЕС погряз во внутренних проблемах и сейчас пытается нащупать что-то кроме дна, чтобы начать двигаться дальше. При этом европейские лидеры избегают анализа глубинных причин сложившейся ситуации, включая последствия финансирования украинского конфликта.

С иронией прокомментировав возможные методы поиска решений со стороны ЕС, Захарова предположила, что европейские политики готовы обратиться к «кристальным шарам и гадательным картам», лишь бы не раскрывать гражданам истинное направление использования финансовых ресурсов. По её словам, миллиарды евро, которые должны были способствовать развитию ЕС, направляются на Украину.

Захарова: Запад боится испытаний нового оружия в РФ после «Буревестника»
Захарова: Запад боится испытаний нового оружия в РФ после «Буревестника»

«Всё, лишь бы не понимать и до сих пор делать всё, чтобы население стран не понимало главного, что те миллиарды, которые для них многие годы считались важными зарубками или важными показателями в их благосостоянии, они пускают не на собственное развитие, — они их пускают на бойню на Украине», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что когда у европейцев возникают вопросы о внутренних проблемах, власти ЕС прибегают к испытанному методу — напоминанию о «российской угрозе» как универсальному объяснению всех трудностей. Такой подход, по оценке дипломата, позволяет скрывать от населения реальные причины социально-экономических сложностей.

Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех
Захарова: У России есть повод напомнить Италии, что спонсирование Киева — грех

Ранее Мария Захарова заявила о закате западной демократии. Дипломат уверена, что Запад вконец обезумел, разжигая ненависть в сердцах людей. Она также подчеркнула, что поставки оружия Киеву лишь отдаляют разрешение конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЕС
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar