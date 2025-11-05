Россия и США
5 ноября, 19:12

Сальдо: Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Около 200 тысяч жителей Херсонской области в более чем 300 населённых пунктах остались без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов — это более 300 населённых пунктов и 200 тыс. человек», — написал глава региона.

Он уточнил, что причиной массового отключения стало повреждение высоковольтной ЛЭП, затронувшее десять муниципальных округов области.

Ранее сообщалось, что в предстоящую зиму продолжительность аварийных отключений электроэнергии на Украине может достигать 20 часов в сутки в периоды пиковых нагрузок. В прошлом году подобный сценарий не реализовался из-за аномально тёплой погоды, однако при обычных зимних условиях такие длительные перерывы в электроснабжении становятся вероятными.

BannerImage
