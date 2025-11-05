Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в украинский Херсон был организован пиар-менеджерами киевского режима для того, чтобы переключить внимание общественности с тяжёлой ситуации на фронте для Вооружённых сил Незалежной. Такое заявление для прессы сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вместо «Томагавков» [США] поставили Украине Анджелину Джоли. А если серьёзно, то в 2022 году она уже посещала Львов, как выяснилось — не бесплатно. А теперь киевские пиарщики вызвали её в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется «антикриз», — сказал Сальдо.

Как сообщили украинские СМИ, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, пока ещё находящийся под контролем Киева. Уточняется, что она посетила медицинские учреждения, в частности, роддом и детскую больницу. До этого она прилетала во Львов за деньги.