5 ноября, 19:27

Сальдо объяснил, от чего Украина хочет всех отвлечь визитом Анджелины Джоли

Обложка © Ukraine context

Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в украинский Херсон был организован пиар-менеджерами киевского режима для того, чтобы переключить внимание общественности с тяжёлой ситуации на фронте для Вооружённых сил Незалежной. Такое заявление для прессы сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вместо «Томагавков» [США] поставили Украине Анджелину Джоли. А если серьёзно, то в 2022 году она уже посещала Львов, как выяснилось — не бесплатно. А теперь киевские пиарщики вызвали её в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется «антикриз», — сказал Сальдо.

Сотрудники ТЦК чуть не мобилизовали охранника Анджелины Джоли — пришлось вызволять его из военкомата

Как сообщили украинские СМИ, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, пока ещё находящийся под контролем Киева. Уточняется, что она посетила медицинские учреждения, в частности, роддом и детскую больницу. До этого она прилетала во Львов за деньги.

