Сальдо объяснил, от чего Украина хочет всех отвлечь визитом Анджелины Джоли
Обложка © Ukraine context
Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в украинский Херсон был организован пиар-менеджерами киевского режима для того, чтобы переключить внимание общественности с тяжёлой ситуации на фронте для Вооружённых сил Незалежной. Такое заявление для прессы сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Вместо «Томагавков» [США] поставили Украине Анджелину Джоли. А если серьёзно, то в 2022 году она уже посещала Львов, как выяснилось — не бесплатно. А теперь киевские пиарщики вызвали её в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на фронте. Это у них называется «антикриз», — сказал Сальдо.
Как сообщили украинские СМИ, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, пока ещё находящийся под контролем Киева. Уточняется, что она посетила медицинские учреждения, в частности, роддом и детскую больницу. До этого она прилетала во Львов за деньги.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.