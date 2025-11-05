Путин поручил разработать новую Стратегию национальной политики до 2036 года

Президент России Владимир Путин поручил ускоренно разработать проект новой Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года. Соответствующее распоряжение было дано в ходе заключительной части заседания Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства поблагодарил участников за работу в рамках реализации предыдущей стратегии и подчеркнул необходимость оперативной подготовки нового документа.

«Прошу подготовить как можно быстрее проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы», — заявил глава РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поддержал инициативу об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Соответствующее предложение прозвучало от одного из участников заседания совета по межнациональным отношениям.