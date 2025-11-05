Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 19:39

Путин раскрыл планы Запада раскачать Россию изнутри

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Путин сообщил о наличии у российских властей документов, подтверждающих деструктивные планы западных спецслужб. По словам главы государства, в них прямо ставится задача дестабилизировать обстановку в России путём разжигания межнациональных и религиозных конфликтов.

«Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», — сказал лидер РФ на заседание совета по межнациональным отношениям.

Путин подчеркнул, что об этой угрозе должны знать все граждане страны.

Путин: Раздувать любые внутренние противоречия в нынешних условиях недопустимо
Путин: Раздувать любые внутренние противоречия в нынешних условиях недопустимо

Ранее президент России на заседании совета по межнациональным отношениям одобрил инициативу о проведении в 2026 году Года единства народов страны. Для реализации этой идеи глава государства дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой оперативно приступить к организационной работе и подготовить все необходимые документы.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar