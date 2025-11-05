Путин раскрыл планы Запада раскачать Россию изнутри

Президент РФ Путин сообщил о наличии у российских властей документов, подтверждающих деструктивные планы западных спецслужб. По словам главы государства, в них прямо ставится задача дестабилизировать обстановку в России путём разжигания межнациональных и религиозных конфликтов.

«Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве», — сказал лидер РФ на заседание совета по межнациональным отношениям.

Путин подчеркнул, что об этой угрозе должны знать все граждане страны.

Ранее президент России на заседании совета по межнациональным отношениям одобрил инициативу о проведении в 2026 году Года единства народов страны. Для реализации этой идеи глава государства дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой оперативно приступить к организационной работе и подготовить все необходимые документы.