Путин: Раздувать любые внутренние противоречия в нынешних условиях недопустимо
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости эскалации внутренних противоречий. По словам главы государства, сложившаяся обстановка требует максимальной сплочённости.
«Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», — сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Москве.
Ранее лидер РФ поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатива прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям. Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой необходимых документов и незамедлительно начать организационную работу.
