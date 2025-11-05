Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 19:30

Путин: Раздувать любые внутренние противоречия в нынешних условиях недопустимо

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости эскалации внутренних противоречий. По словам главы государства, сложившаяся обстановка требует максимальной сплочённости.

«Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», — сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Москве.

Путин поручил разработать новую Стратегию национальной политики до 2036 года
Путин поручил разработать новую Стратегию национальной политики до 2036 года

Ранее лидер РФ поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатива прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям. Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой необходимых документов и незамедлительно начать организационную работу.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar