В «Артеке» открыли бюст Герою России Назару Енину

В детском лагере «Артек» в Крыму открыли бюст Герою России Назару Енину — артековцу 2018 года, чья судьба стала символом мужества и стойкости юных защитников Родины. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев и другие гости.

Аллея героев-артековцев входит в Мемориал Славы, посвящённый воинам Приморской армии, погибшим при освобождении «Артека». Здесь запечатлены лица таких героев, как Алия Молдагулова, Витя Коробков, Амет-Хан Султан, Гуля Королёва, Володя Дубинин.

Участники вспомнили всех, кто воевал на фронте и почтили память погибших. Церемония открытия бюста Назара Енина стала центральным событием мероприятия.

Бюст Герою России Назару Енину. Фото © предоставлено Life.ru

Енин родился 18 августа 2001 года в Ставрополе. После учёбы Назар служил в 37-й гвардейской мотострелковой бригаде. 5 ноября 2024 года в районе Новодонецкого он и его группа столкнулись с контратакой противника. Офицер первым вступил в бой, спасая подчинённых. Несмотря на ранения, он обеспечил выход бойцов из-под огня и сохранив жизни минимум 12 сослуживцам. Енин получил звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Раннее центр «ВОИН» представил масштабный патриотический проект «Зал ВОИНской славы», который в канун Дня народного единства стартовал сразу в 21 регионе России. Выставка прошла на разных площадках — от университетов и музеев до культурных центров. Например, в Чеченской Республике экспозиция разместилась в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, а в Чувашской Республике — в национальном музее в центре Чебоксар.