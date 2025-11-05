Россия и США
Регион
5 ноября, 20:28

«Карабах» выстоял в матче Лиги чемпионов против «Челси»

Обложка © qarabagh.com

Азербайджанский «Карабах» и лондонский «Челси» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Баку при полных трибунах. Голы у хозяев забили Леандро Андраде и Марко Янкович (с пенальти), у гостей — Эстевао и Алехандро Гарначо.

Обе команды теперь имеют в активе по 7 очков. В следующем туре азербайджанцам предстоит выездная игра с «Наполи», а «Челси» примет «Барселону».

Карабах одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв Копенгаген

А в первом туре ЛЧ «Карабах» обыграл «Бенфику» со счётом 3:2. Игра состоялась на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Голы за «Карабах» забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

