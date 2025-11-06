Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 21:20

Трамп пообещал помешать строительству коммунизма в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить построения коммунизма в стране «ни в какой форме». Такое заявление прозвучало после победы демократического социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — заявил Трамп.

Трамп назвал победу мэра Нью-Йорка Мамдани потерей части суверенитета США
Трамп назвал победу мэра Нью-Йорка Мамдани потерей части суверенитета США

Ранее Трамп заявлял о возможном сокращении федерального финансирования Нью-Йорка в случае победы Зохрана Мамдани на выборах мэра. Он выражал сомнения в способности города выжить под руководством 34-летнего социалиста и предрёк «Большому яблоку» экономическую и социальную катастрофу. Напомним, Мамдани победил на выборах, набрав 50,4% голосов. Он обошёл бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, набравшего 41,6%.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar