Трамп пообещал помешать строительству коммунизма в США

Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить построения коммунизма в стране «ни в какой форме». Такое заявление прозвучало после победы демократического социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял о возможном сокращении федерального финансирования Нью-Йорка в случае победы Зохрана Мамдани на выборах мэра. Он выражал сомнения в способности города выжить под руководством 34-летнего социалиста и предрёк «Большому яблоку» экономическую и социальную катастрофу. Напомним, Мамдани победил на выборах, набрав 50,4% голосов. Он обошёл бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, набравшего 41,6%.