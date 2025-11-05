Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 20:18

Трамп назвал победу мэра Нью-Йорка Мамдани потерей части суверенитета США

Зохран Мамдани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Зохран Мамдани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Президент США Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал «разобраться» с данной ситуацией.

«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберёмся», — сказал Трамп на бизнес-форуме.

Политолог раскрыл последствия победы демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Политолог раскрыл последствия победы демократа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Напомним, на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ и социалист-мусульманин Зохран Мамдани. На этом посту он сменил Эрика Адамса — первого в истории мэра Нью-Йорка, обвиняемого в уголовных преступлениях во время работы на посту. Мамдани примет полномочия с 1 января. Ранее Трамп угрожал сократить финансовую поддержку Нью-Йорку, если Мамдани станет мэром.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar