Трамп назвал победу мэра Нью-Йорка Мамдани потерей части суверенитета США
Зохран Мамдани. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar
Президент США Дональд Трамп назвал победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка потерей части суверенитета США. Он пообещал «разобраться» с данной ситуацией.
«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберёмся», — сказал Трамп на бизнес-форуме.
Напомним, на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ и социалист-мусульманин Зохран Мамдани. На этом посту он сменил Эрика Адамса — первого в истории мэра Нью-Йорка, обвиняемого в уголовных преступлениях во время работы на посту. Мамдани примет полномочия с 1 января. Ранее Трамп угрожал сократить финансовую поддержку Нью-Йорку, если Мамдани станет мэром.
