Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин получил в подарок пластинки с лучшими песнями на языках народов страны. Их преподнесла руководитель межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.
«Здесь две пластинки лучших песен на языках народов России в совершенно современном исполнении», — отметила Лянге на заседании совета по межнациональным отношениям.
Президенту также рассказали о марийском рэпе, тувинском джазе и русской фолктронике.
Ранее Путин одобрил идею о проведении в 2026 году Года единства народов России. Для реализации этой инициативы он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать организационную работу и подготовить необходимые документы.
