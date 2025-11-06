Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 22:21

Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин получил в подарок пластинки с лучшими песнями на языках народов страны. Их преподнесла руководитель межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

«Здесь две пластинки лучших песен на языках народов России в совершенно современном исполнении», — отметила Лянге на заседании совета по межнациональным отношениям.

Президенту также рассказали о марийском рэпе, тувинском джазе и русской фолктронике.

Путин: Раздувать любые внутренние противоречия в нынешних условиях недопустимо
Путин: Раздувать любые внутренние противоречия в нынешних условиях недопустимо

Ранее Путин одобрил идею о проведении в 2026 году Года единства народов России. Для реализации этой инициативы он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать организационную работу и подготовить необходимые документы.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Путин
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar