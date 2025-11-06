Путину подарили пластинки лучших песен на языках народов России

Президент России Владимир Путин получил в подарок пластинки с лучшими песнями на языках народов страны. Их преподнесла руководитель межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

«Здесь две пластинки лучших песен на языках народов России в совершенно современном исполнении», — отметила Лянге на заседании совета по межнациональным отношениям.

Президенту также рассказали о марийском рэпе, тувинском джазе и русской фолктронике.