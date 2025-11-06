«Вашингтон» проведёт церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» анонсировал проведение специальной церемонии, посвященной историческому достижению Александра Овечкина. Российский нападающий в матче с «Сент-Луисом» забросил свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги, став первым хоккеистом, кому покорился этот рубеж.

Торжественное мероприятие пройдёт перед домашним матчем «столичных» против «Виннипег Джетс» в ночь 27 ноября по московскому времени.

Победный гол Овечкина помог команде с крупным счетом 6:1 разгромить соперника и прервать серию из четырёх поражений подряд. Дублями в этой игре отметились Том Уилсон и Энтони Манта. У «Сент-Луиса» свою первую шайбу в сезоне забросил российский нападающий Алексей Торопченко.

«Вашингтон» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ.