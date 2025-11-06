Житель Севастополя похитил пять миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа

МВД возбудило уголовное дело о хищении свыше 5 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Подозреваемый — 40-летний житель Севастополя.

Жителя Севастополя задержали за хищение при исполнении гособоронзаказа. Видео © Telegram / МВД Крым

«Выявлен факт хищения более 5 миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя при исполнении государственного оборонного заказа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Следствие установило, что с 2015 года подозреваемый работал управляющим партнёром одной из крупных ООО по ремонту транспорта.

Между этим предприятием и акционерным обществом из Татарстана заключили госконтракты на техническое обслуживание автомобилей «КамАЗ» и на поставку расходных материалов для военной техники. С июня 2022 года по декабрь 2024 года задержанный вносил ложные данные в отчёты. Деньги после обналичивали со счетов компании.

Обыски провели у подозреваемого, а также у исполнительного директора, главного бухгалтера, главного инженера фирмы и других лиц, связанных с делом.

