Трамп похвастался, что решает некоторые конфликты буквально за час

Президент США Дональд Трамп заявил о своей способности урегулировать региональные конфликты в сжатые сроки без участия ООН. По его словам, ему удавалось разрешать некоторые споры «буквально за час». Американский лидер также подверг критике Организацию Объединённых Наций, обвинив её сотрудников в намеренном отключении телесуфлера во время его выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре.

«От них (сотрудников ООН — прим. Life.ru) я получил только наработавший телесуфлер. Они это сделали специально. И, думаю, я произнёс лучшую свою речь. Так мне говорили», — сказал хозяин Белого дома на бизнес-форуме в Майами.

Ранее Трамп заявил, что его администрация завершила почти с десяток войн. По его словам, теперь необходимо сосредоточиться на конфликте Украины и России.