Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 15:02

Трамп похвастался, что завершил восемь конфликтов, и готов положить конец ещё одному

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершила почти с десяток войн, и теперь на очереди украинский конфликт. Об этом политик сообщил во время встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии в Белом доме.

По словам американского лидера, США остановили уже восемь войн, но теперь необходимо сосредоточиться на конфликте Украины и России.

«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», — сказал Трамп.

Песков объяснил, как победа противника Трампа на выборах мэра скажется на позиции США по Украине
Песков объяснил, как победа противника Трампа на выборах мэра скажется на позиции США по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему хватит пары месяцев, чтобы помирить Россию и Украину. При этом он говорит, что «последняя капля» его терпения не иссякнет, поскольку иногда нужно позволить двум конфликтующим сторонам хорошенько подраться.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar