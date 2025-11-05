Трамп похвастался, что завершил восемь конфликтов, и готов положить конец ещё одному
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершила почти с десяток войн, и теперь на очереди украинский конфликт. Об этом политик сообщил во время встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии в Белом доме.
По словам американского лидера, США остановили уже восемь войн, но теперь необходимо сосредоточиться на конфликте Украины и России.
«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ему хватит пары месяцев, чтобы помирить Россию и Украину. При этом он говорит, что «последняя капля» его терпения не иссякнет, поскольку иногда нужно позволить двум конфликтующим сторонам хорошенько подраться.
