Трамп похвастался, что завершил восемь конфликтов, и готов положить конец ещё одному

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершила почти с десяток войн, и теперь на очереди украинский конфликт. Об этом политик сообщил во время встречи с американскими сенаторами от Республиканской партии в Белом доме.

По словам американского лидера, США остановили уже восемь войн, но теперь необходимо сосредоточиться на конфликте Украины и России.

«Мы проделали огромную работу по прекращению войн. Мы остановили восемь войн, и у нас осталась одна, как вы, вероятно, знаете, и она тоже будет остановлена, но мы проделали огромную работу», — сказал Трамп.