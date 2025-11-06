Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 82-ю годовщину деоккупации Киева заявила, что день освобождения Украины от «засилья нацистских временщиков» неуклонно приближается.

Захарова подчеркнула, что спустя восемь десятилетий «Киев вновь оккупирован, нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины». По её словам, страна потеряла суверенитет, а киевский режим законодательно закрепил курс на переписывание истории, дерусификацию и разрушение всего, что связано с общим прошлым России и Украины.

«Все попытки вымарать из памяти народа его героическое прошлое обречены на провал. Нет никаких сомнений в том, что близится день освобождения этого некогда процветавшего края от засилья нацистских временщиков, продолжающих опустошать его ради собственных корыстных целей», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она также напомнила об осквернении обелиска городу-герою Киеву и сносе памятника генералу Ватутину.

Ранее Захарова остро отреагировала на публикацию фото с награждения украинских нацгвардейцев, которые носили шевроны, напоминающие символику СС. Она назвала такие действия свидетельством нацистской сути киевского режима. Дипломат также отметила намеренное замалчивание западными СМИ фактов об использовании украинскими формированиями нацистской символики, проводя параллели с практиками времен фашистской оккупации советских территорий.