На митинг у парламента Сербии вышли 50 тысяч сторонников и противников власти

В Белграде перед зданием парламента Республики Сербия организовали митинг, на который пришли сторонники и противники власти. Около 47,5 тысяч людей вышли, чтобы поддержать группу сербов из Косово и Метохии. Они уже восемь дней идут пешком в сторону Нови-Сада.

В это же время туда пришли 2600 участников необъявленного собрания оппозиции — цифры озвучила полиция Сербии. Правоохранители отметили, что власти обеспечили охрану общественного порядка во время митинга.

Как сообщал Life.ru, 3 ноября президент Александр Вучич объявил о досрочных выборах в Сербии под давлением протестующих. Он уточнил, что голосование пройдет раньше запланированного срока — до декабря 2027 года, в связи с постоянными протестами в стране.

Напомним, в Сербии вспыхнули крупные протесты, переросшие в столкновения с полицией. Оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. Демонстрации начались после трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сада. 1 ноября прошлого года при обрушении козырька крыши там погибли 16 человек. ЧП вызвало широкий широкий общественный резонанс и в Сербии начались массовые протесты.