Бельгия экстренно созовёт совет нацбезопасности из-за ЧП с дронами

Министры федерального правительства Бельгии проведут экстренное заседание Совета по национальной безопасности в четверг 6 ноября. На заседании обсудят недавние случаи с беспилотниками над гражданскими аэропортами и военными базами.

Также рассмотрят действия министерства обороны и методы усиления борьбы с проблемой БПЛА. Начало заседания запланировали на 10.00 [12.00 мск], сообщает телеканал RTBF.

Как сообщал Life.ru, вечером 4 ноября закрылись международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа. Международный аэропорт Брюсселя отменил 54 рейса. Причиной стали сообщения об обнаружении беспилотников в небе. Кроме того, поступила информация о дронах над бельгийскими военными базами Кляйне-Брогель и Флорен, где разместили истребители F-35. Сведения о перехвате дронов не поступали.