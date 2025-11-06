Россия и США
6 ноября, 01:05

Во Владивостоке сгорел гараж на территории военно-морского госпиталя

Сильный пожар произошёл в районе госпиталя во Владивостоке. По сообщению очевидцев, огонь вспыхнул в районе станции Гайдамак. Территорию заволокло густым дымом, а пламя было видно в разных районах.

Пожар во Владивостоке. Видео © Telegram / SHKOTA NEWS

По данным МЧС, на территории военно-морского госпиталя на улице Ивановская загорелся гараж. Когда первые подразделения прибыли на место, горела крыша здания. Огонь распространился на площади 450 квадратов, кровля частично обрушилась. Погибших и пострадавших нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сургуте в результате пожара в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек. Во время разведки и разборки конструкций пожарные обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни.

