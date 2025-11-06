Россия и США
5 ноября, 22:42

Российский штурмовик назвал сроки освобождения Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Командир штурмового отряда 121-го полка с позывным Лаврик сообщил о скором освобождении Купянска в Харьковской области. По его словам, город будет взят под контроль в течение ближайшей недели.

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобождён. Настроение у всех боевое, задачу выполним», — приводит слова бойца РИА «Новости».

Отряд Лаврика продвигается по правому берегу реки Оскол. За прошедшие сутки бойцы зачистили 25 зданий, а всего им осталось освободить около 130 строений.

Несмотря на попытки ВСУ деблокировать город, их атаки сдерживаются. Так, на подступах к Купянску дроноводы группировки «Запад» уничтожили пять пикапов с украинскими военными.

Вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы

Ранее сообщалось, что военные ВСУ массово сдаются в плен в районе Купянска на фоне успешного наступления Армии РФ, которое приводят к изоляции отдельных групп противника от основных сил, лишая их ресурсов и вынуждая прекращать сопротивление. ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска, отмечали в Минобороны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
