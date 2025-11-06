США сокращают космические запуски из-за шатдауна

США вводят ограничения на космические запуски в условиях продолжающегося шатдауна. Об этом во время общения с журналистами заявил глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд.

«Мы намерены внедрить меры совместно с нашими партнёрами в коммерческой авиационной отрасли, но это выйдет за рамки коммерческого воздушного пространства», — сказал Бедфорд журналистам.

Он добавил, что это будет касаться и ограничений на космические запуски.

Напомним, что шатдаун в США близок к рекорду по продолжительности. Эта ситуация также может серьезно замедлить модернизацию ядерных арсеналов страны. Глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что из-за нехватки финансирования ведомство может обеспечить только безопасность и защиту уже существующих арсеналов.

Шатдаун — это остановка работы правительства США, когда у него заканчиваются деньги из-за непринятия бюджета. С 1 октября госслужащие делятся на две категории: тех, кого отправляют в неоплачиваемый отпуск, и тех, кого заставляют работать без зарплаты. Это политический кризис, когда власти не могут договориться.