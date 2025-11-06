В небе над Подмосковьем вновь заметили яркое небесное тело

Вечером 5 ноября жители Московской области наблюдали яркую вспышку в небе, вызванную входом в атмосферу космического объекта. Объект представлял собой болид с максимальной яркостью около - 10 звёздной величины, который пролетел южнее Москвы.

Видео © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Размер тела составлял несколько десятков сантиметров. Он может принадлежать метеорному потоку Тауриды.

Напомним, что это уже второй подобный случай за последние две недели. 27 октября над столичным регионом также наблюдался светящийся объект, который, по данным РАН, содержал никель и имел размеры 10×30 см.