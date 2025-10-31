Фрагменты замеченного над Москвой загадочного метеорита упали на трассу М-11

Специалистам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН удалось установить траекторию падения метеорита, наблюдавшегося над Москвой. Согласно данным учёных, обломки небесного тела рухнули в районах населённых пунктов Боровичи, Максатиха и Пестово, а некоторые из них могли достичь трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

Метеорит, предположительно железный или железно-каменный, размером около метра, вошёл в атмосферу Земли со скоростью примерно 35 км/с и был разрушен. Небесное тело начало светиться на высоте около 150 км в районе города Тотьма (Вологодская область) примерно в 06:32:15 по московскому времени. Далее оно быстро снижалось, пролетая над Вологдой, Череповцом и северной частью Рыбинского водохранилища.

Примерно через 20 секунд после входа в атмосферу, на высоте около 42 км, произошло первое разрушение болида, а спустя ещё 4 секунды, на высоте около 32 км, он был окончательно уничтожен. Фрагменты метеорита выпали на поверхность Земли в пределах четырёхугольника, образованного населёнными пунктами Боровичи, Вышний Волочок, Максатиха и Пестово. Наиболее вероятной зоной падения считается область к северу от города Удомля, расположенного в центре этого четырёхугольника.