Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 23:52

Новый имидж Влада Топалова впечатлил Сергея Лазарева

Влад Топалов с сыновьями. Обложка © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladtopalovofficial

Влад Топалов с сыновьями. Обложка © Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов опубликовал фотографию с сыновьями. На снимке заметно, что 40-летний артист изменил свой образ, отрастив волосы. Это сразу привлекло внимание подписчиков, в том числе и знаменитостей.

Восторг в комментариях к фото выразил и бывший партнёр Топалова по дуэту «Smash!!» Сергей Лазарев.

«Как тебе круто с длинными волосами», — отметил он.

В другом комментарии Лазарев отправил три красных сердца, что, вероятно, касалось всех троих на фотографии.

Топалов и Лазарев работали вместе в дуэте «Smash!!». Однако в 2006 году они разошлись из-за разногласий и разных музыкальных предпочтений. Со временем артисты восстановили связь.

Влад Топалов задумался о вазэктомии после третьей беременности Регины Тодоренко
Влад Топалов задумался о вазэктомии после третьей беременности Регины Тодоренко

Напомним, в сентябре телеведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз. У них родился сын. При этом пара уже воспитывает двух сыновей — Михаила и Мирослава. Регина и Влад часто делятся моментами из семейной жизни в социальных сетях, оставаясь одной из самых открытых пар в российском шоу-бизнесе.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Влад Топалов
  • Сергей Лазарев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar