6 ноября, 01:52

В России заявили о готовности возобновить авиасообщение с Молдавией

Обложка © Life.ru

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о готовности Москвы к диалогу о возобновлении прямого авиасообщения между странами. По словам дипломата, этот шаг мог бы стать началом нормализации двусторонних отношений.

Озеров отметил, что российская сторона пока не получала сигналов от нового премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну о намерении улучшать отношения с РФ. Дипломат предположил, что это может быть связано с недавним утверждением Мунтяну в должности и занятостью другими вопросами.

В беседе с «Известиями» посол подчеркнул, что процесс нормализации можно начинать с различных инициатив, включая не только восстановление авиасообщения, но и урегулирование ситуации вокруг российского посольства в Кишиневе.

Ранее власти Молдавии объявили о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Соответствующее соглашение с Москвой было денонсировано, документ регламентировал работу «Русского дома». Россотрудничество сообщило, что держит на контроле обстановку, складывающуюся вокруг данного центра в Кишинёве.

