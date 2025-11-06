Цена на говядину в мире побила 65-летний рекорд

Стоимость говядины в мире впервые превысила 7 долларов за килограмм. Это произошло на фоне проблем у крупнейших производителей мяса.

Цены на говядину растут уже пять месяцев подряд. В октябре они увеличились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«В результате стоимость килограмма этого мяса составила 7,1 доллара — максимум с 1960 года», — указано в анализе РИА «Новости» на основе данных Всемирного банка.

Аналитики связывают рост цен на говядину с конкуренцией со стороны молочной продукции. Подорожание молока снижает объёмы поголовья, отправляемого на мясо.

На ситуацию также влияет импорт говядины из США. Штаты, будучи крупнейшими производителями и потребителями говядины, в этом году столкнулись со снижением производства. По прогнозам Мминистерства сельского хозяйства страны, объёмы производства и экспорта говядины снизятся до 12,2 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн соответственно. Это на 1% и 11% меньше, чем в прошлом году. Главной причиной остаётся дефицит кормов на внутреннем рынке.

Кроме США, снижение производства ожидают в Евросоюзе (-1%) и Аргентине (-3%). Низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия заставляют производителей уменьшать поголовье скота.

Как сообщал Life.ru, в России в сентябре 2025 года наблюдали значительный рост оптовых цен на тушки бройлеров, которые подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом. На рынке говядины также фиксируют стабильный рост цен. С начала года они увеличились на 8,5%, а за год — на 13,3%. Ожидается, что во второй половине 2025 года цена на говядину вырастет на 12-15%.