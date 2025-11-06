Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 01:03

Цена на говядину в мире побила 65-летний рекорд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стоимость говядины в мире впервые превысила 7 долларов за килограмм. Это произошло на фоне проблем у крупнейших производителей мяса.

Цены на говядину растут уже пять месяцев подряд. В октябре они увеличились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«В результате стоимость килограмма этого мяса составила 7,1 доллара — максимум с 1960 года»,указано в анализе РИА «Новости» на основе данных Всемирного банка.

Аналитики связывают рост цен на говядину с конкуренцией со стороны молочной продукции. Подорожание молока снижает объёмы поголовья, отправляемого на мясо.

На ситуацию также влияет импорт говядины из США. Штаты, будучи крупнейшими производителями и потребителями говядины, в этом году столкнулись со снижением производства. По прогнозам Мминистерства сельского хозяйства страны, объёмы производства и экспорта говядины снизятся до 12,2 миллиона тонн и 1,2 миллиона тонн соответственно. Это на 1% и 11% меньше, чем в прошлом году. Главной причиной остаётся дефицит кормов на внутреннем рынке.

Кроме США, снижение производства ожидают в Евросоюзе (-1%) и Аргентине (-3%). Низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия заставляют производителей уменьшать поголовье скота.

Лук и творог названы самыми подорожавшими продуктами в России
Лук и творог названы самыми подорожавшими продуктами в России

Как сообщал Life.ru, в России в сентябре 2025 года наблюдали значительный рост оптовых цен на тушки бройлеров, которые подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом. На рынке говядины также фиксируют стабильный рост цен. С начала года они увеличились на 8,5%, а за год — на 13,3%. Ожидается, что во второй половине 2025 года цена на говядину вырастет на 12-15%.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar