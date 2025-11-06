Россия и США
6 ноября, 01:12

Волгоградцы рассказали о 30 взрывах на фоне трёхчасовой атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stephane Bidouze

Жители Волгограда сообщили, что слышали около 30 взрывов в небе над городом на фоне налёта дронов ВСУ. По их словам, атака началась около 00:40 и продолжалась три часа.

Очевидцы рассказали SHOT, что дроны летели с запада и севера. Один из беспилотников врезался в жилой многоэтажный дом. В результате погиб мужчина, минимум пять квартир повреждены.

В аэропортах пяти городов России ввели ограничения на полёты
