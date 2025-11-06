Число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах возросло до 114 человек

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги», обрушившегося на Филиппины, возросло до 114 человек. Кроме того, 127 числятся пропавшими без вести и 82 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Наибольшее число жертв зафиксировано на острове Себу, где выпало аномальное количество осадков, превышающее месячную норму. Сотни тысяч филиппинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за последствий разгула стихии.

В посольстве РФ на Филиппинах ранее сообщили, что информация о пострадавших гражданах России в диппредставительство не поступала. Дипломаты рекомендовали россиянам воздержаться от поездок и пребывания на улице в зонах вероятных наводнений или оползней, следить за сообщениями местных властей и экстренных служб, пишет ТАСС.