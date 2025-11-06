Генпрокуратура передала в суд дело о хищении 16,6 млрд рублей из МИнБанка

Генеральная прокуратура России завершила расследование и передала в суд уголовное дело о хищениях 16,6 млрд рублей из Московского индустриального банка (МИнБанк). Фигурантами выступают глава компании «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчинённый Денис Ширяев. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева», — говорится в сообщении.

Обоим бизнесменам предъявили обвинения по трём статьям: о растрате, незаконных валютных операциях и легализации преступного дохода. Всё в составе группы и в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2016 по январь 2019 года ныне покойный Абубакар Арсамаков, занимавший на тот момент руководящие должности в МИнБанке, в составе группировки с Тулепбековым, Ширяевым и главным бухгалтером Ириной Верещагой похитил средства банка на сумму свыше 16,6 миллиарда рублей. Для реализации преступной схемы использовали подконтрольные компании, которым выдавали кредиты, изначально планировавшиеся как невозвратные.

Московский Индустриальный банк (МИнБанк или МИнБ) был основан в 1990 году. Входил в топ-30 крупнейших банков РФ по версии ЦБ, а также в реестр кредитных организаций, признанных Центробанком значимыми на рынке платёжных услуг. В 2019 году регулятор отправил банк под управление временной администрацией, чтобы предотвратить банкротство. В 2023 году Минбанк присоединили к Промсвязьбанку (ныне банк ПСБ).

Ранее Life.ru сообщал, как житель Севастополя похитил пять миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа. С июня 2022 года по декабрь 2024 года фигурант вносил ложные данные в отчёты, после чего деньги обналичивали со счетов компании.