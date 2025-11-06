В России оказалась самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира

Россия продемонстрировала самый низкий уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам третьего квартала. Как выяснило РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб, соответствующий показатель в РФ сохранился на уровне июня и составил 2,2%.

Это второй квартал подряд, когда страна удерживает лидерство среди крупнейших мировых экономик. Ближе всего к России по этому показателю находятся Южная Корея (2,5%) и Япония (2,6%).

В то время как в большинстве государств G20 безработица растёт, в России сохраняется положительная динамика. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Мексике, а также в Австралии, Китае и Канаде. При этом снижение показателя, помимо РФ, отмечено в Индии, Бразилии и Италии.

Ранее сообщалось, что в августе текущего года Россия достигла рекордно низкого уровня безработицы, который составил всего 2,1%. При этом специалисты обратили внимание на сохраняющийся разрыв между городом и деревней: в сельской местности уровень безработицы остаётся высоким и составляет 3,1%, тогда как в городах он равен 1,8%.