Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 02:57

В России оказалась самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Россия продемонстрировала самый низкий уровень безработицы среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам третьего квартала. Как выяснило РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб, соответствующий показатель в РФ сохранился на уровне июня и составил 2,2%.

Это второй квартал подряд, когда страна удерживает лидерство среди крупнейших мировых экономик. Ближе всего к России по этому показателю находятся Южная Корея (2,5%) и Япония (2,6%).

В то время как в большинстве государств G20 безработица растёт, в России сохраняется положительная динамика. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Мексике, а также в Австралии, Китае и Канаде. При этом снижение показателя, помимо РФ, отмечено в Индии, Бразилии и Италии.

Потребление растёт, безработицы почти нет: В Госдуме оценили перспективы российской экономики в ноябре
Потребление растёт, безработицы почти нет: В Госдуме оценили перспективы российской экономики в ноябре

Ранее сообщалось, что в августе текущего года Россия достигла рекордно низкого уровня безработицы, который составил всего 2,1%. При этом специалисты обратили внимание на сохраняющийся разрыв между городом и деревней: в сельской местности уровень безработицы остаётся высоким и составляет 3,1%, тогда как в городах он равен 1,8%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar