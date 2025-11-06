Число кредитных карт у россиян впервые сократилось

Впервые в современной истории российские банки столкнулись с сокращением количества кредитных карт на руках у россиян. Об этом сообщили в компании «Скоринг бюро». По данным аналитиков, такая тенденция наблюдается второй месяц подряд, пишет РИА «Новости».

Несмотря на то, что последние несколько лет российские банки ежеквартально выдавали по 5-7 миллионов кредитных карт, к концу 2024 года, на фоне повышения ключевой ставки до рекордного уровня в 21%, выдачи начали снижаться. В 2025 году этот показатель замедлился до чуть более трёх миллионов карт за квартал. При этом в сентябре впервые с 2021 года было оформлено менее 1 миллиона новых кредитных карт — всего 991,3 тысячи.

«Снижение количества выдаваемых карт в последние два квартала приводит рынок к тому, что впервые в истории современного наблюдения происходит сокращение количества карт на руках у потребителей. Скорее всего, подобная динамика ожидает нас как минимум до конца текущего года», — прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Ранее сообщалось, что в России с декабря могут ввести ограничения на количество банковских карт, находящихся в пользовании у одного человека. Инициатива предусматривает ограничение до 5 карт в одном банке и до 20 во всех банках для одного клиента. По данным нацсовета финрынка, только около 6% россиян используют более 10 карт. Эта мера направлена на снижение активности дропперов, использующих десятки и сотни карт для обналичивания средств и сокрытия их происхождения.