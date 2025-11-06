В ЕС придумали две альтернативы «репарационному» кредиту, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины

Еврокомиссия (ЕК) готовит предложение по покрытию дефицита финансирования Украины за счёт средств от совместного долга и грантов стран-участниц. Как сообщает Euractiv со ссылкой на осведомлённые источники, суть инициативы будет изложена в документе для европейских столиц в ближайшие недели.

Предложение, являющееся дополнением к так называемому «репарационному кредиту», предполагает выделение до €140 млрд для поддержки Киева в течение следующих 2-3 лет. Источники издания указывают, что этот вариант остаётся для ЕК предпочтительным, несмотря на отсутствие поддержки со стороны Бельгии. В Еврокомиссии уверены, что смогут разработать юридически обоснованный механизм, чтобы избежать обвинений в экспроприировании российских активов. Как заявили чиновники Politico, этот шаг рассматривается как «последний шанс» укрепить позиции Украины.

Без данного финансирования, по данным Politico, Киев столкнётся с бюджетным дефицитом в $60 млрд в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что Россия готовит чувствительный ответ на конфискацию своих активов в ЕС. В МИД РФ указали, что отказ от соблюдения прав собственности подорвёт доверие к европейской финансовой системе, которое формировалось десятилетиями, и вызовет масштабный отток капитала.