В Италии обещали «подумать» по поводу конфискации замороженных российских активов

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини выразил скептицизм относительно возможной конфискации замороженных российских активов Европейским союзом. По его мнению, уклончивая формулировка итальянских властей о необходимости «подумать» над этим вопросом фактически означает мягкий отказ.

«Ну, они уже сказали, что надо думать. Есть две разные манеры, чтобы говорить «нет»: или говорить «нет», или говорить «подумаем». Италия ответила «подумаем», — подчеркнул собеседник RTVI.

Торрембини отметил, что серьёзные риски для итальянского бизнеса в России возникнут только в случае реализации такого шага, однако он маловероятен. Несмотря на опасения предпринимателей, глава ассоциации сохраняет уверенность в том, что конфискация активов осуществлена не будет из-за сложностью процедуры и отсутствия единства среди европейских стран.