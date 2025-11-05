Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 14:31

В Италии обещали «подумать» по поводу конфискации замороженных российских активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TravnikovStudio

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини выразил скептицизм относительно возможной конфискации замороженных российских активов Европейским союзом. По его мнению, уклончивая формулировка итальянских властей о необходимости «подумать» над этим вопросом фактически означает мягкий отказ.

«Ну, они уже сказали, что надо думать. Есть две разные манеры, чтобы говорить «нет»: или говорить «нет», или говорить «подумаем». Италия ответила «подумаем», — подчеркнул собеседник RTVI.

Торрембини отметил, что серьёзные риски для итальянского бизнеса в России возникнут только в случае реализации такого шага, однако он маловероятен. Несмотря на опасения предпринимателей, глава ассоциации сохраняет уверенность в том, что конфискация активов осуществлена не будет из-за сложностью процедуры и отсутствия единства среди европейских стран.

Напомним, Еврокомиссия хочет направить Украине €25 млрд из замороженных активов РФ. ЕК намерена добиться изъятия замороженных российских активов к концу года. При этом Бельгия не одобрила экспроприацию активов. Тем временем в Госдуме обещали забрать у потомков европейских лидеров украденные активы РФ.

Борис Эльфанд
