Орбан: ЕС планирует конфисковать российские активы из-за нехватки денег для Украины

Евросоюз полностью исчерпал свои возможности по предоставлению военной помощи Украине и намерен восполнить образовавшийся дефицит финансовых ресурсов за счёт масштабных кредитных заимствований, а также путём конфискации замороженных российских активов. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его страна категорически откажется от участия в подобных финансовых операциях.

Глава венгерского правительства сослался на расчёты авторитетного британского издания The Economist, согласно которым Украина будет нуждаться в приблизительно 400 миллиардах долларов на протяжении следующих четырёх лет для продолжения боевых действий.

«Оружие, восстановление, пенсии, зарплаты… И снова ожидается, что счёт оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы. Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину», — констатировал Орбан в своём блоге в запрещённой социальной сети.

Орбан заявил, что аналогичной позиции придерживается ряд других государств-членов ЕС, однако лишь Венгрия демонстрирует открытость в выражении своей позиции. Политик связал именно это обстоятельство с продолжающимся политическим давлением со стороны брюссельской бюрократии. Премьер-министр заверил, что его правительство сохранит принципиальную позицию и не пойдёт на какие-либо уступки, заключив, что они не могут позволить, чтобы деньги венгров отправлялись на Украину.