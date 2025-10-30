Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 08:34

Орбан полетит 7 ноября в Вашингтон обсуждать Украину с Трампом

Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Обложка © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Об этом сообщил на брифинге глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

По словам Гуйяша, Венгрия готовит обширный пакет договорённостей в сферах финансово-экономического, энергетического и военно-промышленного сотрудничества. Он подчеркнул, что Орбан последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, напомнив о его поездках в Россию, Китай, США и на Украину. Американский президент, добавил он, также прилагает усилия к достижению мира.

«Мы также считаем важным, что премьер-министр Венгрии последовательно отстаивает дело мира», — указал Гуйяш.

Гуйяш отметил, что Будапешт приветствует выбор столицы Венгрии в качестве площадки для следующей встречи президентов России и США. Цель венгерской стороны — добиться мирного соглашения между участниками конфликта. Он заверил, что Венгрия окажет всю необходимую поддержку в организации возможного мирного саммита, даже если позиции ряда европейских лидеров будут отличаться.

Сийярто рассказал о последствиях 40-летнего пребывания Венгрии в советском блоке
Сийярто рассказал о последствиях 40-летнего пребывания Венгрии в советском блоке

Ранее западные СМИ сообщали, что Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией в антиукраинский альянс. При этом венгерские политики самого высокого уровня утверждают, что они ни в коем случае не пропустят Украину в Евросоюз.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Виктор Орбан
  • Венгрия
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar