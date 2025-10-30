Орбан полетит 7 ноября в Вашингтон обсуждать Украину с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 ноября. Об этом сообщил на брифинге глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

По словам Гуйяша, Венгрия готовит обширный пакет договорённостей в сферах финансово-экономического, энергетического и военно-промышленного сотрудничества. Он подчеркнул, что Орбан последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, напомнив о его поездках в Россию, Китай, США и на Украину. Американский президент, добавил он, также прилагает усилия к достижению мира.

«Мы также считаем важным, что премьер-министр Венгрии последовательно отстаивает дело мира», — указал Гуйяш.

Гуйяш отметил, что Будапешт приветствует выбор столицы Венгрии в качестве площадки для следующей встречи президентов России и США. Цель венгерской стороны — добиться мирного соглашения между участниками конфликта. Он заверил, что Венгрия окажет всю необходимую поддержку в организации возможного мирного саммита, даже если позиции ряда европейских лидеров будут отличаться.