Украинские военные начали массовый переход на мессенджер Sonata. Согласно информации РИА «Новости», командирам ВСУ поступил приказ о распространении среди личного состава индивидуальных QR-кодов для активации приложения.

Каждый QR-код привязан к уникальной учётной записи и не может использоваться повторно. Разработала мессенджер украинская компания Dolya Communication Systems, имеющая статус партнёра американской корпорации Motorola Solutions.

Как следует из описания на сайте продукта, Sonata обеспечивает сквозное шифрование данных, поддерживает текстовые сообщения, голосовые и видеовызовы, а также включает функции защиты от взлома, включая смену идентификаторов устройства.

Ранее сообщалось, что в Италии один из самых крупных машиностроительных холдингов отправил в поддержку украинской армии 150 миллионов долларов. Речь идёт о компании Leonardo, которая не скрывает своё сотрудничество с турецким разработчиком дронов Baykar и крупным немецким производителем оружия Rheinmetall.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко* призвал запретить Telegram в стране. При этом он выложил ссылку на свой канал и призвал подписываться.

