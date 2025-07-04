Слив в мессенджере мог стоить жизни комбригу ВСУ и десяткам военных

«Комбриг 110 бригады погиб во время «сбора» бригады, когда противник нанёс удар «Искандером». Проблема в том, что сбор заранее обсуждался в группе, где было несколько сотен участников. Как информация попала к врагу, уже не имеет особого значения, может вирус, может кто-то кому-то сказал, может, кто-то потерял телефон», — написал он.