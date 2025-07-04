Слив в мессенджере мог стоить жизни комбригу ВСУ и десяткам военных
Сергей Захаревич. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Serhii Sobko
Руководство штаба 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ могло попасть под российский удар из-за слива информации с мессенджера. Таким мнением поделился в соцсети украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, комментируя гибель комбрига Сергея Захаревича и его замов.
«Комбриг 110 бригады погиб во время «сбора» бригады, когда противник нанёс удар «Искандером». Проблема в том, что сбор заранее обсуждался в группе, где было несколько сотен участников. Как информация попала к врагу, уже не имеет особого значения, может вирус, может кто-то кому-то сказал, может, кто-то потерял телефон», — написал он.
Бескрестнов уверен, что запрет украинского командования на общение в мессенджерах вряд ли будет результативным, потому что «горизонтальные связи никакими приказами не отменишь, они эффективны».
Напомним, ракетный удар по штабу 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ был нанесён 1 июля. Сообщалось о гибели комбрига Сергея Захаревича и его заместителя майора Дмитрия Романюка. Всего уничтожено более 70 бойцов украинской армии. По данным военкоров, 110-я ОМБр воюет недалеко от границы Днепропетровской области.