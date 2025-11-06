Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего

Российские вкладчики демонстрируют активный интерес к краткосрочным депозитам, при этом долгосрочные продукты менее востребованы. В октябре текущего года вклады сроком до шести месяцев составляли более 70% общего спроса, причём трёхмесячные депозиты достигли годового максимума в 33,2%.

Аналитик Гаянэ Замалеева в беседе с «Прайм» отметила, что месячные вклады сохраняют стабильную популярность (12,4%), тогда как годовые депозиты продемонстрировали снижение до 22,6%. Продукты сроком более года практически не пользуются спросом, занимая лишь около 7% рынка.

Эксперт прогнозирует, что в преддверии новогодних праздников банки активизируют предложения по краткосрочным вкладам с повышенными ставками, что сделает их ещё более привлекательными для клиентов, желающих получить быстрый доход.

Ранее эксперты рассказали, что ряд крупных российских банков повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов, что противоречит общей тенденции снижения доходности депозитов. Согласно анализу, основной причиной повышения ставок стали внутренние потребности кредитных организаций.