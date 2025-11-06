В России завершили доклинические испытания нового препарата от рака груди

В России завершились доклинические испытания первого отечественного клеточного препарата для лечения агрессивных форм рака молочной железы. Разработка Сеченовского Университета и Новосибирского НИИ иммунологии использует инновационный метод TCR-T-терапии, позволяющий точно находить и уничтожать раковые клетки.

Как сообщили в пресс-службе университета, технологию успешно протестировали на лабораторных моделях, в перспективе её могут адаптировать для лечения других видов онкологических заболеваний.

Ранее инфекционист отмечал значительный вклад российских специалистов в мировые исследования по борьбе с раком. По его оценкам, от 30% до 40% учёных, работающих над созданием противораковых вакцин в ведущих международных центрах, представляют именно РФ.